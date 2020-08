Obwohl der für Mitte August geplante 37. Westfälischen Hansetag in Hattingen wegen der Corona-Beschränkungen abgesagt wurde, will der ADFC-EN am Samstag, 15. August, eine Radtour von der Hansestadt Hattingen zur Hanse-Provinzialstadt Unna leicht angepasst durchführen. Unna hatte Hattingen früher bei den Hansetagen vertreten.

Die etwa 70 Kilometer lange Tour nach Unna beginnt am 15. August um 10 Uhr am Hattinger Rathaus. Unterwegs wird Stadtarchivar Thomas Weiß einiges über die Hanse erzählen. Etwa gegen 16 Uhr wird der Tross in Unna eintreffen, um 16.30 Uhr gibt es eine rund einstündige Stadtführung. Die Teilnahme ist kostenlos, doch wird um eine Spende gebeten, da die Stadtführung für die Gruppe 55 Euro kostet. Den Rückweg tritt jeder Radler selbst per VRR an. Aus organisatorischen Gründen können maximal 20 Radfahrer teilnehmen. Anmeldung per E-Mail an robert.dedden@adfc-en.de.