Von der Isenburg in Hattingen hatte man vorgestern einen tollen Blick in das verschneite Ruhrtal.

Ziemlich einsam war es hier oben. Viele Leute hatten den kraftraubenden Anstieg im Schnee nicht in Angriff genommen.

Für uns hat es sich aber auf jeden Fall gelohnt!

Denn ab Montag setzt Tauwetter ein. So einen winterlichen Ausblick gibt es dann vielleicht erst wieder im nächsten Winter.