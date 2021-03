"Nur wo du zu Fuß warst, bist du auch wirklich gewesen!" Unter diesem Motto reist Annika Engemann um die ganze Welt, immer auf der Suche nach neuen Abenteuern und interessanten Kulturen. "Auch mit wenig Freizeit und Alltagsstress ist es möglich, die Welt zu entdecken und Arbeit, Studium und Heimat hinter sich zu lassen", sagt die Hattingerin. Wie das geht, darüber hat sie ein Buch geschrieben: "Vollzeitreisende - Wie man trotz 40-Stunden-Job um die Welt reist".



Die wichtigste Frage zuerst: Wie schafft man es denn nun, trotz 40-Stunden-Job um die Welt zu reisen? "Indem man sich gut organisiert und seine Urlaubstage nicht für Belangloses verbraucht", sagt Annika Engemann. Und sie muss es wissen. Schließlich arbeitet die Hattingerin Vollzeit in einer Medienagentur in Düsseldorf und hat schon zahlreise Länder auf allen Kontinenten bereist. Ihre Urlaubstage nutzt sie ausschließlich fürs Reisen, bucht die Flüge nach Möglichkeit so, dass sie tagsüber noch arbeitet und abends fliegt. "So hat man schonmal einen Urlaubstag gespart." Der Rückflug findet dann ebenfalls abends statt, bevor es am nächsten Morgen wieder ins Büro geht. Hört sich anstrengend an. "Ist es auch, aber es lohnt sich", sagt Annika Engemann. Und wenn man sich die Fotos anschaut, die sie auf ihren zahlreichen Reisen rund um die Welt gemacht hat, dann glaubt man es ihr sofort.

"Man lernt viele nette Leute kennen"



Australien, Afrika, Asien, Nordamerika, Südamerika - Annika Engemann hat schon viel von der Welt gesehen. Auch Wochenendtrips in Deutschland oder Europa stehen bei der Hattingerin regelmäßig auf dem Programm - zumindest war das vor Corona so und wird hoffentlich auch bald wieder so sein. Die letzte Reise ging im Oktober nach Griechenland. Da war auch Annika Engemanns Mann mit dabei. Ihre Fernreisen macht sie jedoch meistens alleine oder auch mal mit einer Reisegruppe. Da ihr Mann ihre große Leidenschaft Wandern nicht teilt, verwirklicht sie ihre Reiseträume oft alleine.

Die letzte große Reise führte im November 2019 nach Südamerika. Wandern in Patagonien, danach Argentinien, Chile und Brasilien. "Man lernt auf den Reisen immer so viele nette Leute kennen, da ist das Alleinreisen kein Problem", sagt Annika Engemann. Und Sprachbarrieren? Normalerweise kommt sie mit ihren Englisch- und Französischkenntnissen überall gut zurecht. "In Lateinamerika ist es manchmal schwierig, da wird nur spanisch oder portugiesisch gesprochen", erzählt die Weltreisende, die sich aber immer gut zu helfen weiß: Wenn der Google-Übersetzer nicht weiterhilft, dann geht's eben mit Händen und Füßen.

Kängi reist immer mit



So ganz allein ist Annika Engemann übrigens nie. Immer mit dabei ist ihr treuer Begleiter Kängi, ein Känguru-Plüschtier. "Seit meiner Geburt ist Kängi an meiner Seite und er hat schon einige Jetlags mitgemacht", lacht Annika Engemann. Auf die Frage, ob sie ein Lieblingsland hat, antwortet die Weltenbummlerin: "Ein eindeutiges Lieblingsland nicht, da es so viele unterschiedliche Länder und Kulturen gibt, die alle etwas Eigenes und Spannendes haben. Aber Nepal hat mich mit seinen Menschen und der atemberaubenden Natur sehr fasziniert."

Flitterwochen in den USA



Und was ist die nächste große Reise, die Annika Engemann geplant hat? "Unsere Hochzeitsreise in die USA", erzählt sie. Diese wollte das Paar eigentlich im letzten Jahr machen. Dann kam Corona. Zumindest standesamtlich konnten sie heiraten. "Der Rest wird hoffentlich bald nachgeholt", sagt Annika Engemann.

Neben den Flitterwochen in den USA hat die Weltenbummlerin noch einen großen Traum: den Mont Blanc besteigen. Mit jeder Menge Abenteuerlust und Kängi im Gepäck.

Annika Engemann: "Vollzeitreisende - Wie man trotz 40-Stunden-Job um die Welt reist", Taschenbuch, 212 Seiten, erschienen im Februar 2021 im Rediroma-Verlag, ISBN 978-3985270323, auch als E-Book erhältlich, www.vollzeitreisende.com