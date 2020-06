Unter Einhaltung der Corona-Sicherheitsregeln wird auf den öffentlichen Bouleplätzen in Hattingen wieder gespielt. Hierbei entwickelt sich der Bouleplatz in der Winzermark immer mehr zu einem Schwerpunkt des kontaktlosen Sports. Sonntags treffen sich hier aus verschiedenen Hattinger Ortsteilen, aus Sprockhövel und sogar aus Essen bis zu 20 Spieler zu fröhlichen als auch ehrgeizigen Wettkämpfen. Um die Spiel- und Abstandsregeln einzuhalten wird oft der anliegende Autoparkplatz zusätzlich genutzt. Der Initiator von der AGW (Gerd Walther vorn im Bild mit Frau Helga) möchte die Anlage daher gerne erweitern und will Gespräche mit der Stadt aufnehmen. Foto: privat