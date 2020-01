Erfolgreiche erste Prüfung bei der Jidokwan Hattingen unter dem Dach der Fitnessabteilung des VFL Winz-Baak 1912 e.V.

Wir haben nun zwei neue 5. Kup, eine Schülerin schaffte den Sprung auf den verdienten 8. Kup und drei fleissige den 9. Kup. Unser

Großmeister Detlef Rößler nahm allen die Nervosität und leitete souverän durch die Prüfung am heutigen Samstag Morgen.

Einstimmig stimmten alle mit ein, bis zum Herbst fleissig weiter zu trainieren, um dann die nächste Prüfung zu absolvieren.

Auch Schüler, die noch nicht so weit waren um an der Prüfung teilnehmen zu können, feuerten mit an und versprachen auch weiterhin fleissig zu trainieren um an der nächsten Prüfung teilnehmen zu können. Wir sind Dankbar unserem Verband der Jidokwan Deutschland. Sie unterstützt uns von Anfang an, wir werden noch einen langen und erfolgreichen Weg gemeinsam gehen und dem VFL Winz- Baak 1912 eV für seine herzliche und kompetente Gemeinschaft.