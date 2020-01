Am Samstag den 25.01.2019 um 10 h ,findet die erste Prüfung der Jidokwan Hattingen statt.

Wer ist die Jidokwan Hattingen? Um Trainerin Beate Oebel, 2. Dan Taekwondo, haben sich Sportbegeisterte aus Hattingen und Umgebung unter dem Dach der Fitnessabteilung des VFL Winz-Baak 1912 eV, zu einer stetig wachsenden Gemeinschaft zusammen gefunden. Fleissig wurde in den vergangenen Monaten trainiert. Und nun wird unter dem bekannten Prüfer Detlef Rössler, 8. Dan und 2 facher Vize-Europameister, am kommenden Wochenende die erste Prüfung abgenommen. Mit ihm zeigen wir, wie hoch das Niveau hier im kleinen Städtchen Hattingen ist. Und wieviele Sportbegeisterte an dieser koreanischen Selbstverteidigungssportart es hier in Hattingen gibt.

Diese olympische Disziplin wird Dienstags von 17 - 18 Uhr in der Rauendahlstrasse 40 und Mittwochs von 18-19 Uhr in der Wagnerstrasse 9, unterrichtet. Interessierte sind immer herzlich Willkommen.