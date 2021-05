Glückliche Gesichter beim Hattinger Ruderverein. Seit 6 Tagen liegt die Inzidenz unter 35.

Rudern im Mannschaftsboot geht wieder. Toll! Darauf haben die Ruderinnen und Ruderer des Hattinger Rudervereins lange gewartet. Die Fotos stammen überwiegend von der Ausfahrt der Breitensportler*Innen am 31. Mai. Einen Tag vor dem meteorologischen Sommeranfang am 1. Juni. Selbstverständlich hat auch das leistungsorientierte Regattarudern in unserem Verein einen besonders hohen Stellenwert. Auch Schnupperkurse können wieder gebucht werden. Einfach eine kurze Mail an:

rudernlernen@gmx.de Vorteihaft ist die Angabe Deiner Telefonnummer. Wir rufen garantiert zurück oder schicken Dir eine Mail. Lass Dich überraschen. Rudern auf der Ruhr ist die ideale Sportart um jetzt Deinen Körper in Schwung zu bringen.