Nach langem Warten öffnen nun in Hattingen wieder die Skate- und Dirtbikeanlage sowie die Boule- und Bolzplätze.



Laut der aktuellen Coronaschutzverordnung darf Sport auf den Anlagen entweder alleine, zu zweit oder gemeinsam mit Personen des eigenen Hausstandes getrieben werden. Zwischen Personen aus verschiedenen Haushalten soll ein dauerhafter Mindestabstand von fünf Metern eingehalten werden.

"Wir hoffen, dass sich alle an die Vorgaben halten und appellieren an die Vernunft der Bürgerinnen und Bürger. Nur so können weitere Infektionen verhindert werden", betont Lisa Vavra von der Abteilung Jugendförderung und Jugendkultur der Stadt. Die Skateanlage am Leinpfad darf von höchsten zehn Personen gleichzeitig genutzt werden, da diese in der Regel stark frequentiert ist.