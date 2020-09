Wieder einmal überzeigten 8 Schüler von Beate Oebel, 2. Dan Taekwondo, bei ihren Gürtel Prüfungen. Hoch motiviert stellten sich die Sportler am 20.09. In der Halle im Rauendahl ihrem Prüfer Detlef Rössler, 8. Dan Taekwondo. Leider konnten nicht alle Schüler daran teilnehmen, sie waren teilweise beruflich bedingt verhindert und drückten ihren Freunden aus der Ferne die Daumen. In verschiedenen Kategorien mussten die 8 Prüflinge ihr Können beweisen. Hierzu zählten der Formenlauf, Grundschultechniken, Selbstverteidigung, der Freikampf und der Bruchtest. Hierzu traten 2 Schüler an, die mit spektakulären Tritten die Holzbretter zertraten. Alle Schüler haben den nächst höheren Gürtelgrat erreicht. Das monatelange schweißtreibende Training hatte sich für alle gelohnt. Wenn auch du Interessen hast, diese Sportsart zu erlernen, dann schau auch auf facebbok unter Jidokwan Hattingen.