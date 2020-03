Nach dem 3:0 Heimsieg im Oberliga-Fußballspiel der Mannschaften TSG-Sprockhövel gegen Sportfreunde Siegen kam am 13.10.2019 auf dem Parkplatz am Baumhof in Niedersprockhövel aufgrund von Ausschreitungen einiger Fans der gegnerischen Mannschaft zu einem Polizeieinsatz. Die Polizeikräfte nahmen Anzeigen wegen Körperverletzung und Sachbeschädigungen auf. Ein Tatverdächtiger konnte jetzt ermittelt werden.

„Es tut mir total leid und ich kann es noch nicht fassen“, sagte damals der sportliche Leiter der Sportfreunde Siegen, Andreas Krämer, zum STADTSPIEGEL. Während sich nach dem Spielende die TSG-Spieler bei den Zuschauern für die Unterstützung bedankten, gingen auch die Spieler der Sportfreunde Siegen zu ihrem mitgereisten Fanblock um sich ebenfalls zu bedanken.

„Sechs bis sieben Fans der Siegener sprangen dann auf die Kunststoffbahn und beschimpften ihre Mannschaft auf das Übelste“, sagte der TSG-Fußball-Geschäftsführer André Meister nach dem Ereignis zum STADTSPIEGEL.

Vermummte Gestalten prügelten auf die Siegener Fans ein

Als dann diese Siegener-Fans aus dem Stadion kamen, sollen sie am Tattag dort von vermummten Personen empfangen und körperlich attackiert worden sein.

Anschließend sollen einige der attackierten Fans der Sportfreunde Siegen zum Eingang des TSG-Stadions zurückgelaufen sein. Sie rissen eine Tischplatte von einem Stehtisch und zertrümmerten damit die Scheibe eines geparkten Audis. Weitere drei PKW wurden noch beschädigt.

Nach Mitteilung der Polizei erhielt dann noch ein 49-jähriger Sprockhöveler einen Schlag in sein Gesicht, bei dem seine Brille beschädigt wurde. Auch eine weitere Person wurde auf dem Heimweg noch angegangen und verletzt.

Ermittlungserfolg der Polizei

Wie die Polizei mitteilte, konnte jetzt durch umfangreiche Ermittlungen der Polizei ein Täter überführt werden, der im Rahmen dieser Streitigkeit fünf Fahrzeuge beschädigte und in zwei körperliche Auseinandersetzungen verwickelt war. Es handelt sich um einen 28-jährigen Mann aus Siegen. Gegen ihn laufen nun Verfahren wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung.