Zum Abschluss des Gartenjahres 2020 der Offenen Gartenpforte - Gärten an der Ruhr - konnte trotz der Einlassbeschränkungen wegen Corona ein erfreuliches Spendenaufkommen von 7500 Euro erzielt werden.



Ein Teilbetrag von 1000 Euro ging in diesem Jahr an den Verein Kinderpatenschaften Hattingen (KiPa). Ingrid Adelt von der Offenen Gartenpforte überreichte Thekla Bieder vom Verein KiPa den symbolischen Scheck.

Engagierte Gartenbesitzer gesucht



Die Aktion besteht bereits seit 17 Jahren, in denen bisher über 115.000 Euro für gemeinnützige Zwecke gesammelt wurden. Um weiterhin erfolgreich gelebte Gartenkultur in Verbindung mit caritativen Aufgaben leisten zu können, werden für die nächsten Jahre engagierte Gartenbesitzer mit besonderen Gärten gesucht, die mitmachen möchten. Ansprechpartnerin ist Ingrid Adelt unter Tel. 41378 oder per E-Mail an f.i.adelt@t-online.de.