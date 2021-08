Wie aus Kameradschaft wahre Liebe wird, dafür sind Elena (26) und Tim Makus (34) das beste Beispiel. Vergangenen Samstag hat das DLRG-Traumpaar geheiratet.

Von Sara Drees

Hattingen. Diese Liebesgeschichte hätte keine Fernsehshow besser schreiben können: Eigentlich gehörten Elena und Tim zwei verschiedenen Ortsgruppen der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V. (DLRG) an. Auf einem Event der DLRG Hattingen-Süd, Elenas früherer Ortsgruppe, dann lernten sich die beiden engagierten Hattinger kennen und lieben. "Als Jugendwartin und Erster Vorsitzender der DLRG Hattingen/Blankenstein e.V. sind beide schon lange nicht mehr aus ihrer jetzigen Ortsgruppe wegzudenken", loben die Kollegen.

Nach sechs glücklichen Jahren folgte nun die nur logische Konsequenz: Am Samstag, 21. August, gab sich das Paar das Ja-Wort im Rahmen einer freien Trauung. Die Nachwuchsretter des Jugend-Einsatz-Teams (JET) überraschten das Brautpaar mit einem Spalier nach der Trauung. Zur großen Freude vor allem für Tim, der als JET-Verantwortlicher die Jugendlichen über die vergangenen Jahre zu einem funktionierenden Team formte. Trotz der noch anhaltenden Corona-Pandemie durfte das freudige Ereignis auch ein bisschen in der Eventkirche Langenberg gefeiert werden, bevor es für die Jungvermählten in die wohlverdienten Flitterwochen ging.

Das ganze Team der DLRG Hattingen/Blankenstein möchte auf diesem Wege noch einmal herzlich zur Hochzeit gratulieren und freut sich auf viele weitere Jahre der Zusammenarbeit mit den neuen Eheleuten Makus.

Hintergrund:

-Die Rettungsschwimmer aus Hattingen sorgen seit über 70 Jahren für Sicherheit in und an den Gewässern beziehungsweise Bädern der Stadt. 1948 wurde die Ortsgruppe Hattingen von einer handvoll Menschen gegründet.

-Heute ist die Ortsgruppe Hattingen/Blankenstein einer der größten im Ennepe-Ruhr-Kreis: Sie besteht aktuell aus rund 450 Mitgliedern.

-Nachwuchs ist immer willkommen. Weitere Infos und Kontaktmöglichkeiten gibt es auf der Internetseite unter https://hattingen.dlrg.de zu finden. Hintergrund