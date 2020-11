"Schach für Kids" (SfK) ist ein gemeinnütziger Verein, der sein 15-jähriges Bestehen feiert. Ziel der Initiative ist, auf spielerische Weise und nach wissenschaftlich-pädagogischen Erkenntnissen Kinder ab drei Jahren individuell zu fördern.



Die Methode von "Schach für Kids" kann zu Hause, in Kindertagesstätten und Grundschulen eingesetzt werden. Schach wird hierzu als Hilfsmittel eingesetzt. Die unendlichen Möglichkeiten des ältesten Spieles der Welt helfen bei der Erkennung von Talenten und Begabungen und fördern das Sozialverhalten, die Sprachentwicklung, das Selbstbewusstsein, das logische Denken und die Kommunikation.

Erzieher müssen nicht Schachspielen können



Das Programm "Schach für Kids" wird gemeinsam mit den Kita- oder Grundschulpädagogen umgesetzt. Diese müssen das Spiel nicht können. Für das spielerische Lernen und Fördern bringt die Initiative alles mit. So sind aus der eigenen wissenschaftlichen Studie "Schach im Kindergarten" nicht nur eine Lehrmethode, sondern auch die eigens erstellten Spiel- und Lehrmaterialien entstanden.

In den vergangenen 15 Jahren hat SfK über 2.100 Bildungseinrichtungen mit der eigenen Lehrmethode ausgestattet und dies nicht nur in Deutschland. Dabei wurden über 2.300 Pädagogen in Seminaren ausgebildet und dies zum Wohle von weit über 125.000 Kindern mit und ohne Behinderung. Unterstützt wurde die Initiative von über 60 Unternehmen und Stiftungen. Dem unermüdlichen Einsatz des Initiators Ralf Schreiber ist es zu verdanken, dass Schach als pädagogisches Hilfsmittel Einzug in die Kindergärten gefunden hat.

Mit Smarties fing alles an



Inspiriert wurde er von seiner Tochter Sarah, die im Alter von zweieinhalb Jahren das Schachspiel erlernen wollte. Dies ist über 17 Jahre her. Ralf Schreiber setzte damals Smarties als Hilfsmittel ein. Wurde die Gangart richtig umgesetzt, durften die sich auf dem Feld befindlichen Schokolinsen gegessen werden. Die Entwicklungsschübe, die Sarah durch das Schachspiel erfahren hat, brachte Ralf Schreiber dann vor 15 Jahren auf die Idee, zu prüfen, ob dies auch in der Breite zum Erfolg führt. Und das tat es!

Für "Schach für Kids" und Initiator Ralf Schreiber hat es in den vergangenen 15 Jahren viele Ehrungen gegeben. So wurde er mit seiner Tochter Sarah vom Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier ins Schloss Bellevue eingeladen. Die Staatssekretärin Andrea Milz lud zu einer Schachpartie in die NRW-Staatskanzlei ein. Ruhr-Bischof Dr. Franz-Josef Overbeck ernannte Ralf Schreiber zum "Schutzengel für Kinder" und der Deutsche Schachbund ehrte die Initiative mit der höchsten Auszeichnung, dem "Deutschen Schachpreis".

In einem der zahlreichen Medienberichte wurde das Kindergartenkind Thijs von dem Reporter gefragt, ob Schach für ein Kind in seinem Alter nicht viel zu schwer sei. Die Antwort: "Wenn man Schach schon so lange spielt wie ich, dann ist das gar nicht sooo kompliziert."

Kontakt

Schach für Kids e.V., Rathausplatz 12, Hattingen, Tel. 0234/9045530, www.schach-fuer-kids.de