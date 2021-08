Das Interkulturelle Zentrum Magnet in Hattingen, hat am gestrigen Tag, mit dem Hattinger Stadtmarketing eine Stadtführung mit 17 Personen erlebt.

Frau Sylvia Zimmermann die eine Hervorragende Führung durchgeführt hat, möchten wir unseren größten Dank aussprechen. Es war wie immer sehr aufschlussreich und spannend zugleich. Das Interkulturelle Zentrum Magnet mit seinen Schwerpunkten bei der Flüchtlings- und Migranten Arbeit, kann sich über die nachfrage nach solchen Veranstaltungen kaum retten. Egal ob Menschen mit oder ohne Flüchtlings/Migrations Hintergrund, die Menschen möchten wieder was anderes erleben und sehen.

Mit unseren Hauseigenen Dolmetschern Herrn Yücel Sayman und Herr Anas Al Hairi erlebten alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen eine tolle Führung durch unsere Stadt Hattingen. Alte Geschichte, Baukunst und Kultur wurde bewundert und die Gruppe hangen an den Lippen von Frau Sylvia Zimmermann.

Wir freuen uns sehr das dies auch in dieser Großen Corona Krise möglich wahr.

Und auch wenn es nur mit Maske möglich war, war es ein Ausbruch aus dem Stress dieser Zeit und führte die Menschen die Normalität , die wir uns alle Wünschen zurück.

(Markus Ackermann)

Das Bild zeigt die Gruppe vor der Evangelischen Kirche St.-Georg auf dem Kirchplatz. Vorne links Frau Zimmermann