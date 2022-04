Was haben Bergisch Gladbach und Gelsenkirchen-Beckhausen gemeinsam?

In Bergisch Gladbach und Beckhausen wird gehäkelt und gestrickt. Ein Bericht in 'Radio

Emscher Lippe' haben mich zu diesem Artikel inspiriert. Gerda L., GE-Beckhausen und Biggi Z., Bergisch Gladbach/Hallig Hooge, häkeln was das Zeug hält - und zwar ehrenamtlich. Biggi hat in ihrer Freizeit auf dem schönen Eiland 'Hallig Hooge' schon fast 20 Kuschelteddys gehäkelt. Bald gehen die Teddys auf die Reise. Zunächst nach Bergisch Gladbach und danach an die verschiedenen Zielorte. Dort, wo sich die Kinder über diese Teddys besonders freuen.

Hier die außergewöhnliche Geschichte:

Durch den Verein Trostteddy e.V. animiert, setzen sich beide Frauen für traumatisierte Kinder ein. Die Teddys sehen kuschelig aus und sollen ein wenig Trost spenden in dieser

traurigen Zeit. Viele Teddys erreichen die Auffang-Stationen der Flüchtlinge oder gehen direkt in die Krisengebiete. Lichtblicke, die ihre Wirkung nicht verfehlen. Sie sollen den Kindern ein Lächeln ins Gesicht zaubern und sie von den schrecklichen Tagesereignissen ablenken.

Wer möchte diese ehrenamtliche, gute Idee unterstützen?

Details bei

www.trostteddy.de

Hier gibt es auch Anleitungen zum stricken und häkeln.