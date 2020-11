"Fit in Deutsch" war das Motto des Intensivtrainings, das engagierte Schüler und Sprachlernbegleitende als außerschulisches Förderangebot für Kinder mit Migrations- und Fluchthintergrund in den Herbstferien in der Grundschule Heggerfeld in Hattingen angeboten haben.



Das Ergebnis: Intensives Lernen und eine jede Menge Spaß. Das Ziel des Ferienintensivtrainings wird schon in seinem Namen deutlich. Mit diesem Angebot erhalten Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, auch in den Ferien ihre Deutschkenntnisse zu vertiefen und diese zudem im Alltag anzuwenden. Durch die außerschulische Sprachförderung sollen Chancengleichheit und Teilhabemöglichkeiten der Kinder gestärkt werden.

In Hattingen werden die Kurse von der Stadt Hattingen als Träger durchgeführt. Das einwöchige Sprachförderprogramm fand unter strengen Hygienemaßnahmen statt. Die Gemeinschaftsgrundschule Heggerfeld bot den Teilnehmern hierbei die räumlichen Ressourcen, das Programm auch in diesen besonderen Zeiten angemessen durchzuführen.

Ausflüge und Vokabeln lernen



So machte man unter Berücksichtigung des vorgegebenen "Icelandic Village"-Modells Ausflüge in den Bochumer Tierpark, den Schulenbergwald oder in eine beliebte Hattinger Eisdiele. Auf den jeweiligen Programmpunkt haben sich die Kinder zuvor immer mit Wortschatz- und Sprechübungen spielerisch vorbereitet und dann ihre Kommunikations- und Handlungsfähigkeit in deutschsprachiger Umgebung erprobt. Insbesondere für Kinder, die aufgrund von Mehrsprachigkeit während der Zeit des Lockdowns tendenziell weniger Kontakt mit der deutschen Sprache hatten, war das Angebot ein voller Erfolg.