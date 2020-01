Vor der Praxis Strahlentherapie Hattingen von Dr. med. Daniel Metzler in der August-Bebelstraße, versammelten sich am Samstag morgen mehrere schwer beladene LKWs und ein Tieflader mit diversen Gabelstaplern für schweres Gerät. Angeliefert wurde ein neuer Teilchenbeschleuniger für die Strahlentherapie aus dem Silicon Valley/USA.

Die Gabelstapler mussten sehr genau ausgewählt werden. Zum einen mussten sie das Gewicht heben können und zum anderen mussten sie durch Einfahrt der Tiefgarage passen. Auch das größte Einzelteil des Teilchenbeschleunigers musste in den USA so verpackt werden, damit es durch die Einfahrt zur Tiefgarage auch durch passte. Das war Zentimeterarbeit. Die Parkhaus-Beleuchtung und die Versorgungsleitungen unter der Decke mussten nicht entfernt werden. Ein logistisches Meisterstück.

Das Gerät kam zerlegt und in vielen Kisten verpackt an - ein Lego-Bausatz für Große. Der Aufbau wird bis Anfang Februar dauern. Dann werden die Testläufe absolviert und der Teilchenbeschleuniger muss noch abgenommen werden. Bei dem Bau der Praxis wurde der vorgeschriebene Spezialbeton verwendet auch zu den Wohnbereichen die sich im Gebäude befinden.

Der neue Teilchenbeschleuniger kann sehr selektiv und somit sehr gesundheitsschonend eingesetzt werden. Vor der Bestrahlung wird mit dem gleichen Gerät ein CT gemacht und so kann man den zu bestrahlenden Bereich, auch bei sich bewegenden Organen wie der Prostata, sehr genau eingegrenzt werden. Technisch gleichwertige Geräte sind nur noch in den führendsten Universitätskliniken in Deutschland zu finden. Für Hattingen ein absolutes Novum in der Hightech-Medizin.