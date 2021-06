Jahrzehntelang war in Hattingen und Sprockhövel der Name Roland Römer mit dem STADTSPIEGEL untrennbar verbunden. Jetzt begann ein neues Kapitel für den früheren verantwortlichen Redakteur.



Sein großes Engagement bei der Zeitungsgestaltung merkten nicht nur seine Kolleginnen und Kollegen, die freien Mitarbeiter und die Fotografen. Informationen für die Leser aller Altersgruppen aus Hattingen und Niedersprockhövel, aktuell interessante Beiträge und attraktive Werbeanzeigen kennzeichnen die Ausgaben des örtlichen STADTSPIEGEL, dem zweimal wöchentlich erscheinenden kostenlosen Wochenblatt der Funke Mediengruppe für alle Haushalte. Viele Vereine, Firmen, Institutionen und Privatleute waren bei Roland Römer gut aufgehoben. Er war das Gesicht des örtlichen STADTSPIEGEL im Gebäude an der Großen Weilstraße.

Nun hat für den früheren verantwortlichen Redakteur ein neues Kapitel begonnen. Nach längerer Erkrankung ist er wieder genesen und genießt jetzt seinen Ruhestand. "Es geht alles weiter und ich wünsche den neuen Redakteuren*innen des STADTSPIEGEL Hattingen und Sprockhövel viel Erfolg und Glückauf", sagte Roland Römer, als wir ihn jetzt bei seiner Fahrradtour in Holthausen trafen.