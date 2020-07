Die gärtnerische Pflege der Bepflanzung des neuen Kreisverkehrs in Niedersprockhövel hat sich bewährt. Die Pflanzen haben sich gut entwickelt, stehen in voller Blüte und der Kreisverkehr ist ein markanten Blickpunkt geworden.



Markus Gronemeyer, Vorarbeiter der städtischen Gärtner, kann zufrieden sein, wenn er im Stadtgebiet am neuen Kreisverkehr in Niedersprockhövel vorbeifährt.

Arbeit und Pflege haben sich gelohnt, sowohl die kreisrunden Ilex-Büsche als auch die Stauden haben sich prächtig entwickelt. Zusammen mit den gestalteten Randbereichen mit bienenfreundlichen Pflanzen bestätigte sich auch hier der städtische Slogan im Jubiläumsjahr „ Das grüne Herz am schönsten Fleck“.

Im Herbst, so Markus Gronemeyer, sollen im oberen Teil der Beete Frühlingszwiebel für Tulpen, Narzissen, Krokusse und Hyazinthen gesetzt werden.

Weihnachten wird ein beleuchteter Tannenbaum den Kreisverkehr als weiteren Blickpunkt auf der Hauptstraße in Niedersprockhövel schmücken.

Straßen NRW, so Andreas Berg auf Nachfrage, arbeitet zurzeit am neuen Regenrückhaltebecken und an der Erstellung der Lärmschutzwand an der Schule.