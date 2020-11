Durch die "Retter der Weihnachtsbeleuchtung" kann Hattingen wieder glänzen. Das Einschalten der Lichter erfolgte in diesem Jahr unter Teilnahme der Sponsoren, des Bürgermeisters Dirk Glaser sowie Sandra Glomb und Georg Hartmann von Hattingen Marketing vor dem Alten Rathaus am Untermarkt.



Die Weihnachtsbeleuchtung ist Eigentum von Hattingen Marketing, die alljährlich anfallenden Kosten für Installation, Deinstallation und Instandhaltung wurden bisher aus den Einnahmen des Nostalgischen Weihnachtsmarkes finanziert. Bedingt durch die Absage des Weihnachtsmarktes stand somit in diesem Jahr auch die weihnachtliche Beleuchtung auf der Kippe.

Dank an die Sponsoren



Im Rahmen der Jahreshauptversammlung des Stadtmarketing Vereins erklärte sich Jörg Waldrich, Centermanager des Reschop Carré, spontan bereit, 2000 Euro zur Verfügung zu stellen. Sofort erfolgten weitere Zusagen von Eckart Capitain (Gelsenwasser), Daniel Flasche (AVU), Udo Schnieders (Sparkasse Hattingen), Thomas Alexander (Volksbank Sprockhövel), Nadine Achenbach (Auto Smolczyk), Steven Scheiker (Stadtwerke Hattingen) und von Jürgen Schwiese (Wir im Sankt Georgs Viertel), einen finanziellen Beitrag zur Umsetzung der Weihnachtsbeleuchtung zur Verfügung zu stellen.

Geschäftsführer Georg Hartmann nahm daraufhin noch einmal mit Elektro Schawacht Kontakt auf und konnte, aufgrund der langjährigen Zusammenarbeit und der Verbundenheit zur Stadt, hier ein Entgegenkommen erreichen.

So wird nun auch in diesem Jahr die Hattinger Innenstadt in weihnachtliche Beleuchtung getaucht. Georg Hartmann: "Ich freue mich darüber, dass wir es nach der schmerzlichen Absage des Nostalgischen Weihnachtsmarkt Hattingen, durch die Unterstützung unserer Sponsoren zumindest geschafft haben, ein wenig adventliche Stimmung in die Stadt zu zaubern. Unser Slogan 'Hattingen hat Glanz' hat nun auch in diesem Jahr seine Berechtigung."