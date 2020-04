Ab sofort läuft der Verkehr rund um den neuen Kreisverkehr in Niedersprockhövel reibungslos. Die Baustellen-Ampelanlagen wurden heute abgebaut. Eine gute Nachricht für alle Autofahrer.



„Was lange währt, wird endlich gut“, sagt auch heute wieder einige Passanten aus Niedersprockhövel zum STADTSPIEGEL, als die Baustellenampeln abgebaut wurden. Die nächtlichen Arbeiten an der Fahrbahngestaltung rund um den neuen Kreisverkehr sind beendet.

Die beidseitig langen Wartezeiten vor den Baustellenampeln gehören damit der Vergangenheit an.

Ulrich Jäger, Polier der ausführenden Baufirma Oevermann, ist stolz. Etwas früher als geplant, kann der Verkehr jetzt beidseitig um den Kreisverkehr fließen.

„Die Fahrbahnmarkierung und einige restliche Pflasterarbeiten werden noch nach Ostern ausgeführt“, ergänzt Ulrich Jäger. Man merkt ihm an, dass er mit Freude an dieser Baustelle zusammen mit zahlreichen Mitarbeitern von verschiedenen Firmen gearbeitet hat.

Im Mittelfeld des Kreisverkehrs sind die vorbereitenden gärtnerischen Arbeiten zur Gestaltung der Innenfläche zu erkennen. Die Bepflanzung übernimmt die Stadt Sprockhövel.

Ulf Weigt von Straßen NRW zählte auf, an welchen Bereichen zurzeit noch gearbeitet wird. Bei der neuen Zuwegung am Schulhof wird ein barrierefreier Zugang errichtet. Auch haben die Arbeiten an der neuen drei Meter hohen Lärmschutzwand entlang der Schule begonnen. Die Ausschreibungen für den neuen Parkplatz, den die ZGS an der Schule bauen lässt und für das neue Regenklärbecken sind erstellt und befinden sich kurz vor der Veröffentlichung. Der Baubeginn hier ist für Sommer 2020 vorgesehen.

Eine gute Nachricht vor den Ostertagen, nicht nur für die Bürgerinnen und Bürger in Sprockhövel.