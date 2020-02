Viele Bewohner in Niedersprockhövel sind sauer. Die Filiale der Postbank auf der Hauptstraße, die auch Postdienstleistungen anbietet, ist seit letzten Freitag geschlossen. Keiner hat dafür eine Erklärung. Auch Hinweisschilder sind nicht zu finden. Ein Paradebeispiel, wie man es nicht machen sollte.

Manfred Weber ist sauer. Er versucht, einen Geschäftsbrief bei der Postbankfiliale an der Hauptstraße jetzt schon zum dritten Mal am Schalter abzugeben. Klappt nicht, die Filiale ist seit letzten Freitag einfach geschlossen. Keiner weiß warum. Auch HInweisschilder sind nicht angebracht. "Wir wissen selber nicht, was da los ist", sagte eine Mitarbeiterin der Deutschen Post, die gerade von ihrer Brieftour zurückkam und sie ergänzt, "es ist auch für uns total ärgerlich".

Paketabgabe bei der Stöberstube auf der Hauptstraße

Auch bei Udo Seider von der Stöberstube auf der Hauptstraße 69 hat Manfred Weber kein Glück. Ich darf nur Pakete annehmen, jedoch keine Briefe, sagt Udo Seider zum STADTSPIEGEL. Die Nachfrage bei ihm ist inzwischen so groß, dass sein Briefmarkenvorrat gestern komplett ausverkauft war. Briefmarken und Einschreibemarken darf er nämlich verkaufen. Heute hat er bereits eine neue Briefmarkenlieferung erhalten.

"Die Leute kommen zurzeit in Scharen zu mir", ergänzt er und zeigt auf über 200 Pakete, die allein heute bei ihm abgegeben wurden. Er dankt allen Sprockhövelern für ihr Verständnis, dass er leider keine Briefe annehmen darf. Auch Päckchen oder Pakete, die in das Ausland geschickt werden, darf er nicht annehmen und verweist auf eine Paketfiliale in Haßlinghausen. Allerdings fungiert er auch als Paketannahmestation für Empfänger, die tagsüber nicht zuhause sind und das Paket dann bei ihm abholen können.

"Das ist ja wie ein Entwicklungsland", ergänzt eine weitere ältere Bürgerin, der der Weg mit dem Bus nach Haßlinghausen recht umständlich und unzumutbar erscheint.

Der Pressesprecher der Deutschen Post Ernst weist auf den Zustand hin, dass für das Betreiben der Filiale ausschließlich die Postbank zuständig ist. Beide Pressesprecher der Post waren heute für eine Stellungnahme für den STADTSPIEGEL karnevalsbedingt nicht zu erreichen.

Polizei stellt Briefe sicher

Manfred Weber zeigte dem STADTSPIEGEL, dass ein Hauptbehältnis für Briefe, welches vor dem Postbankgebäude steht, überhaupt nicht abgeschlossen ist. "Hier kann sich ja jeder bedienen" sagte Weber und war froh, als die hinzugerufene Polizei die zahlreich bereits eingeworfenen Briefsendungen sicher stellte.

Postpressesprecher Ernst will dafür sorgen, dass die Briefe bei der Polizei schnell abgeholt und zügig den Empfängern zugestellt werden, versicherte er dem Stadtspiegel.

Der STADTSPIEGEL berichtet zeitnah über die weiteren Entwicklungen.