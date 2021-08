Am heutigen Mittwoch begann eine Straßenbaufirma, die seit dem 15.7.21 auf der Bredenscheider Straße in Höhe der Hausnummer 118 abzubrechende Straßenkante aufzufräsen, neu zu befestigen und die Oberfläche wieder herzustellen.



Wir berichteten bereits, dass seit dem 15.7.21 eine Straßenkante dort drohte abzubrechen und in den Sprockhöveler Bach zu stürzen. Nachdem diese Schadensstelle gesichert wurde, begann heute die Sanierung.

Der Straßenbelag wurde komplett herausgefräst. Danach wird geprüft, ob die Böschung noch gesondert befestigt werden muss, bevor der reguläre neue Aufbau der Straßentragschicht erfolgt.

Während der Straßenreparatur wird der Verkehr durch eine Lichtzeichenanlage einspurig an der Baustelle vorbeigeführt.