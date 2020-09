Der für Juni geplante Kulinarische Altstadtmarkt in Hattingen musste Corona bedingt ausfallen, auch Herbstmarkt und Panhasfest, normalerweise am ersten Oktober-Wochenende auf dem Kirchplatz, wurden bereits abgesagt. Als kleines Trostpflaster bieten die sieben beteiligten Restaurants An de Krüpe, Diergardts Kühler Grund, Gasthaus Weiß, Haus Kemnade, Poseidon, Zum Hackstück sowie das Hotel-Restaurant Eggers aus Sprockhövel vom 1. bis 31. Oktober individuelle dreigängige Heimatmenüs zum Preis von 35 Euro.

Die sieben Gastronomen laden jeweils zwei STADTSPIEGEL-Leser zum Menü ein. Die Teilnahme an der Verlosung ist online möglich.

Kulinarisches Heimatmenü