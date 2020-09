Heiligenhaus. In der Nacht zu Donnerstag, 24. September, hat ein21-jähriger Mann aus Heiligenhaus bei seiner Fahrt über die Ratinger Straße in

Heiligenhaus wegen eines Sekundenschlafs die Kontrolle über sein Auto verloren.

Dabei hatte der junge Mann Glück im Unglück: Sein Mazda landete bei dem Unfall auf dem Dach und wurde schwer beschädigt - der 21-Jährige erlitt jedoch nur leichte Verletzungen. Die Feuerwehr Heiligenhaus war mit starken Kräften im Einsatz.

Der Fahrer, der sich allein aus dem Wrack befreite und zugab, dass er am Steuer eingeschlafen sei, wurde anschließend zur Kontrolle mit einem Rettungswagen in einKrankenhaus gebracht, das er jedoch nach ambulanter Behandlung wieder

verlassen konnte. An seinem Fahrzeug, einem Mazda 3er, entstand allerdings

Totalschaden. Insgesamt schätzt die Polizei den bei dem Unfall entstandenen

Sachschaden auf eine Summe von mehreren Tausend Euro.