Ein 18-jähriger Jugendlicher aus Heiligenhaus sieht sich zurzeit mit einer Strafanzeige wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung konfrontiert, da er am Donnerstagabend einen an der Hauptstraße in Heiligenhaus geparkten Streifenwagen der Polizei mit einem Skateboard beschädigte.

Gegen 22.10 Uhr alarmierten aufmerksame, unbeteiligte Zeugen die gerade im Einsatz befindliche Heiligenhauser Streifenwagenbesatzung: Sie hatten beobachtet, wie der Jugendliche mit seinem mitgeführten Skateboard mehrfach auf den am Einsatzort geparkten Streifenwagen einschlug und danach fußläufig Richtung Südring floh.

Atemalkoholtest wurde durchführt

Anstatt, dass sich die Beamten mit aktuell wichtigeren Aufgaben befassen konnten, mussten sie stattdessen sofort eine Nahbereichsfahndung in eigener Sache nach dem flüchtigen Skateboarder einleiten. Sie konnten den jungen Mann aus Heiligenhaus dann aber zum Glück schnell in der Nähe der Bushaltestelle "In der Blume / Stadtmitte" ausfindig machen. Der Jugendliche machte einen stark alkoholisierten Eindruck auf die Beamten, sodass sie einen freiwilligen Atemalkoholtest durchführten, welcher einen Wert von 2,3 Promille ergab.

Jugendlicher wurde in Gewahrsam genommen

Der 18-jährige Heiligenhauser wurde vorläufig festgenommen und zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Nachdem er inzwischen wieder auf freiem Fuß ist, wartet auf ihn nun ein Strafverfahren wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung.