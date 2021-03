Zu einer sexuellen Nötigung zum Nachteil einer 43-jährigen Heiligenhauserin kam es am 26. Februar 2021 nahe des Panoramaradwegs an der Straße "In der Theusen" in Heiligenhaus. Nun sucht die Polizei mit Phantombild nach dem mutmaßlichem Sexualtäter und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Geschädigte hatte sich, gegen 22 Uhr, an der Suche nach einer als vermisst gemeldeten Dame beteiligt und den Mann zufällig getroffen. Unter dem Vorwand, die Dame gefunden zu haben, lockte er die Geschädigte durch ein Waldstück auf ein Feld. Hier packte er sie von hinten, warf sie zu Boden und berührte sie in schamverletzender Weise. Die Heiligenhauserin wehrte sich heftig gegen den Angreifer und schrie dabei laut um Hilfe, wodurch der Mann letztendlich von ihr abließ und in Richtung "Höseler Straße" davonrannte. Zeugen informierten die Polizei, die den Tatverdächtigen jedoch trotz umfangreicher Such- und Fahndungsmaßnahmen nicht mehr antreffen konnte.

Personenbeschreibung

liegt vor



Auf Grundlage eines inzwischen beim Amtsgericht Wuppertal erwirkten Beschlusses wendet sich die Kreispolizeibehörde Mettmann nun, nach ersten intensiven Ermittlungen, mit einem Phantombild (Fotomontage) des mutmaßlichen Täters an die Öffentlichkeit. Zu dem Täter liegt diese inzwischen aktualisierte Personenbeschreibung vor:

mitteleuropäisches Erscheinungsbild,

circa 30 bis 40 Jahre alt ,

circa 180 Zentimeter groß,

normale Statur,

leicht gewellte Haare, etwa schulterlang,

trug zur Tatzeit keine Jacke, lediglich ein T-shirt,

sprach "gehobenes Hochdeutsch".

Wer hat den Vorfall zur Tatzeit beobachtet, kann sonstige Angaben zum Tatgeschehen machen oder kennt möglicherweise sogar den abgebildeten Täter? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Heiligenhaus unter Tel. 02056/93126150 jederzeit entgegen.