Heiligenhaus. Am Dienstagabend, 22. September, setzten bisher unbekannte Täter gegen 20.45 Uhr einen Wertstoffcontainer an der Giesenhofstraße in Heiligenhaus in Brand. Der 1100-Liter-Container brannte vollständig aus. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein und bittet um Zeugenhinweise.

Anwohner der Giesenhofstraße hatten den Brand des Wertstoffcontainers festgestellt, der in der schmalspurigen Anwohnerstraße aufgestellt war. Mittels eines Gartenschlauchs konnten die Zeugen ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Fahrzeug sowie den dahinter liegenden Waldbereich verhindern. Die Feuerwehr Heiligenhaus löschte das Feuer anschließend vollständig.

Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Die Polizei geht davon aus, dass der Brand absichtlich gelegt wurde und leitete ein Strafverfahren zu dem Brandgeschehen ein. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Brandgeschehen oder zu verdächtigen Personen tätigen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Heiligenhaus, Tel.: 02056/9312 6150, in Verbindung zu setzen.