Ein Schmorbrand in einer Sauna verrauchte den Keller eines Einfamilienhauses im Ortsteil Wassermangel. Die Rauchmelder meldeten die Gefahr. Die Bewohner brachten sich rechtzeitig nach draußen in Sicherheit und alarmierten die Feuerwehr.

Am Mittwochabend, um 18.05 Uhr, rückten die Kräfte der Feuerwehr Heiligenhaus in die Beethovenstraße aus. Ein Schmorbrand in einer Kellersauna löste die Rauchmelder aus, woraufhin die Bewohner das Haus verließen, die Feuerwehr alarmierten und die Nachbarn warnten.

Kontrolle mit einer

Wärmebildkamera

Die Feuerwehr Heiligenhaus löschte den Brand und kontrollierte abschließend den betroffenen und die umliegenden Bereiche mit einer Wärmebildkamera. Sie lüftete die Kellerräume mit einem Elektrolüfter kräftig durch, um den Brandrauch komplett zu beseitigen.

Foto: Feuerwehr Heiligenhaus

"Das Rauchmelder Leben retten können, hat sich an diesem Beispiel wieder bestätigt", reflektiert Einsatzleiter Michael Schäfer-Elbers. Die Hausbewohner beobachteten den Einsatz aus sicherer Entfernung und zeigten sich offensichtlich beruhigt, dass der Schaden in Grenzen gehalten wurde. Im Einsatz und in Bereitstellung waren 25 Kräfte der Feuerwehr, zuzüglich des Rettungsdienstes.