Kurse für Kinder, Sport und Fitness für Erwachsene, Kreativ-Angebote für Jedermann und auch Workshops für Jugendliche werden in der zweiten Hälfte des Jahres 2020 im Heiligenhauser Club, Zentrum für Freizeit und Kultur, angeboten.

"Es sind zwar 20 bis 30 Angebote weniger als sonst, aber wir sind froh, dass wir nach der plötzlichen Corona-Pause nun wieder vermehrt große und kleine Gäste in unseren Räumlichkeiten begrüßen können", so Edelgard Eichberg, Leiterin der städtischen Einrichtung an der Hülsbecker Straße 16. Natürlich bestehe beim Betreten des Clubs Masken-Pflicht und auch das Desinfizieren der Hände sowie alle weiteren Schutzmaßnahmen sind erforderlich. Durch kleinere Kurs-Größen und das Nutzen der größeren Räume könne außerdem der Mindest-Abstand gewährleistet werden, so Eichberg weiter.

Filzen und Spieltreff für Kinder

Ein Faltblatt, das ab sofort ausliegt, informiert darüber, was in den kommenden Monaten alles stattfinden soll. Beim Spieltreff, der Mädchengruppe, dem Fußballtreff sowie der Hausaufgabenbetreuung wird den jüngsten Bürgern die Aufmerksamkeit der Mitarbeiter geschenkt. "Außerdem gibt es einen Kindergitarren-Kurs und Filzen für Kinder", sagt die Leiterin des Clubs. Und damit in den nächsten Ferien keine Langeweile bei den Jungen und Mädchen der Stadt aufkommt, wird auch 2020 ein spezielles Herbstferien-Programm geboten.

Keine Kurse mit

engem Körperkontakt

Erwachsene müssen auf einige Sport-Kurse mit engem Körperkontakt (WenDo, Shiatsu und Selbstverteidigung) zwar verzichten - mit Tai ji quan, Fit in Form, Nordic Walking, Qi Gong und Zumba ist die Auswahl an Fitness-Angeboten dennoch groß. Meditation zum Ausprobieren sowie ein Meditations-Workshop ergänzen das Angebot.

Ganz neu: Kalimba-Workshop

Wer es lieber kreativer mag, kann am Töpfer-Workshop teilnehmen, eine individuelle Herbst-Dekoration filzen oder sich bei einem ganz neuen Angebot dem traditionellen, afrikanischen Instrument Kalimba widmen. "Es wird oft als Daumenklavier bezeichnet und soll helfen, zur Ruhe zu kommen und sich auf sich selber zu konzentrieren", erläutert Edelgard Eichberg.

Kulturrucksack-Angebote

für Jugendliche

Die Leiterin des Clubs ist froh, dass auch Jugendlichen mit einem Kino-Nachmittag, dem Speedgaming und einem Konsolen-Fußball-Turnier Programmpunkte geboten werden können. "Darüber hinaus finden drei kostenlose Kulturrucksack-Angebote bei uns im Haus statt." Diese geförderten Workshops (Zeichnen, Soundcheck und Tanzen) richten sich an Interessierte ab zehn Jahren.

Verständnis und Bereitschaft

"Für alle Kurse können sich Interessierte ab sofort anmelden", sagt Eichberg. "Wenn die Plätze noch nicht alle belegt sind, ist auch ein späterer Einstieg in bereits laufende Kurse möglich. Rufen Sie uns gerne unter der Club-Hotline an und fragen nach." Das Verständnis und die Bereitschaft für andere Abläufe sei generell groß. Erforderliche Anmeldungen, das Hinterlassen seiner Kontaktdaten, feste Sitzplätze, abgeklebte Bereiche bei den Sportkursen und das Aufsetzen der Masken beim Betreten des Clubs sowie beim Gang zur Toilette - all das funktioniere zur Freude des Teams sehr gut.

Flohmarkt im Außengelände

Da der große Sommer-Flohmarkt wegen der Corona-Krise abgesagt werden musste, kann die für den 20. September ursprünglich als Kinder-Flohmarkt angedachte Veranstaltung nun auch für den Verkauf anderer Dinge genutzt werden. "An insgesamt 35 Verkaufstischen soll alles Mögliche angeboten werden können", sagt die Club-Chefin. "Allerdings wird der Markt nicht in der Einrichtung, sondern im Außengelände stattfinden, wo die Abstände eingehalten werden können." Masken-Pflicht beste dort trotzdem. Ab Freitag, 11. September, können sich interessierte Verkäufer persönlich im Club melden, die Standgebühr kostet 15 Euro und Tische müssen selber mitgebracht werden.

Vorerst keine Konzerte

Kabarett ja! Konzerte nein! Im Club kann aktuell nur mit 45 Leuten statt der üblichen 140 gelacht werden. "Der Abend mit Jochen Malmsheimer am 9. September ist entsprechend schon ausverkauft." Bei fetziger Musik von jungen Nachwuchsbands aus der Region an einem zugewiesenen Tisch sitzen müssen und nicht abzappeln dürfen, ist nicht sonderlich reizvoll. Das sehen nicht nur die Verantwortlichen des Clubs so, auch die jungen Musiker, die sonst regelmäßig im Rahmen der Reihe "RockME" für Stimmung sorgen, halten die Entscheidung, vorerst auf Konzerte zu verzichten, für richtig.

"Nachtfrequenz" im Club

Worauf sich alle aber freuen können, das ist die Teilnahme des Clubs an der Veranstaltung "Nachtfrequenz" am 26./27. September. Bei dieser Nacht der Jugendkultur wird es in 82 Städten und Gemeinden in NRW Auftritte geben (Musik, Schauspiel, Kunst und mehr), die von wenigen Zuschauern live vor Ort und hoffentlich vielen weiteren per Live-Stream verfolgt werden können. Wer dabei die Heiligenhauser Bühne betreten und sein Können unter Beweis stellen möchte, kann sich noch gerne bei Edelgard Eichberg unter Tel. 02056/6483 melden.

Weitere Informationen

Der Spieltreff und die intensive Hausaufgabenbetreuung finden ab sofort wieder im Club statt. Der Spieltreff lädt Kinder von sechs bis zehn Jahren immer dienstags von 15.30 bis 17.30 Uhr ein. Die schulische Förderung im Club richtet sich an Kinder der Klassen eins bis fünf und findet immer montags, dienstags und donnerstags von 14.30 bis 18 Uhr statt. Beide Angebote sind kostenlos.

Es gibt noch freie Plätze in den Gitarren-Kursen des Heiligenhauser Clubs.

Die Mädchengruppe findet ab sofort wieder jeden Miittwoch (außerhalb der Ferien) von 15.30 bis 17.30 Uhr statt. Mädchen von acht bis elf Jahren sind eingeladen, miteinander und mit viel Spaß zu kochen, zu quatschen, zu basteln oder wie die Stars zu tanzen. Auch Ausflüge stehen auf dem Programm.

