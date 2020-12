Eine positive Lebenseinstellung - die haben sie immer verkörpert und an die Kinder weitergeben. Schon als sich Gustel und Hans-Gerd 1956 kennenlernten. Die gebürtige Essenerin und ihr in Velbert geboren und aufgewachsener Mann waren damals zarte 17 Jahre alt.

Sie arbeiteten zusammen bei Knapp, die in der Fabrik auf der Schulstraße Schlösser und Beschläge herstellten. „Wir sind dann erst mal einige Jahre zusammen gelaufen, wie man das früher nannte“, sagt die heute 81-jährige Jubilarin.

Erst als Gustel schon fast 21 Jahre alt war, durfte ich dann manchmal auch bei ihr, unter den wachsamen Augen der späteren Schwiegermutter und stets nur auf dem Sofa im Wohnzimmer übernachten“, erinnert sich Hans-Gerd Litges mit einem Lachen im Gesicht. „Wenn ich das mit den heutigen Gepflogenheiten so vergleiche“, sinniert seine strahlende Gattin und lacht ebenfalls.

Beide sind heute (16.12.2020) seit genau 60 Jahren verheiratet und glücklich, ihre Diamanthochzeit in der eigenen Wohnung feiern zu können. Die ersten sechs Ehejahre lebten sie noch in einem Zimmer bei den Schwiegereltern, bevor sie dann 1966, mit Sohn Thomas und Tochter Chistine, nach Velbert zogen. Dort hatte der alte Herr Kleinbeckes, bei dem Hans-Gerd in einer Schlüsselschleiferei gearbeitet hatte, ihm eine Wohnung im neu gebauten Hochhaus am Wordenbecker Weg beschafft.

Der stolze junge Vater mit Tochter Christine und Sohn Tom beim Spaziergang in einem Essener Park, Mitte der 60er Jahre

Hier kam dann 1970 auch ihr drittes Kind, Sohn Christian, auf die Welt. Die Kinder kannten den Vater nur als fleißigen Alleinverdiener, der bei Wind und Wetter mit dem Fahrrad zur Arbeit fuhr und meist nach der regulären Arbeitszeit noch „Überstunden“ in einer anderen Firma machte. So kamen die Fünf ganz gut über die Runden und konnten sich sogar in den frühen siebziger Jahren ein Auto anschaffen.

Gustel, die als Mädchen eine Ausbildung in einer Essener Metzgerei gemacht hatte, ging wieder arbeiten, als die Kinder „aus dem Gröbsten“ heraus waren. Im damals neu eröffneten Tempo-Markt auf der Uhlandstraße (heute Reno und Penny) arbeitete sie sich an der Fleisch- und Wursttheke schnell von einer einfachen Verkäuferin zur Abteilungsleiterin herauf. Auch in weiteren Anstellungen in verschiedenen Firmen blieb sie ihrer Fachrichtung immer auch in leitenden Funktionen treu, bis sie 1999 in Rente ging.

Rente nach 49 Jahren Maloche

Da arbeitete Hans-Gerd, inzwischen auch zum Industriemeister aufgestiegen, bei einem Schlüsselfabrikanten im Industriegebiet Ost. Bis zu seiner Rente hatte er insgesamt fast 49 Jahre bei verschiedenen Arbeitgebern „malocht“, ohne auch nur einen einzigen Tag arbeitslos gewesen zu sein. Darauf ist der Jubilar auch heute noch stolz.

Als die Kinder aus dem Haus waren, unternahmen die Eheleute dann auch zahlreiche Fernreisen nach Asien und Afrika. Aber auch Reiseziele in Deutschland und Europa besuchten sie immer wieder gemeinsam oder mit ihren Kegelklubs oder Sportvereinen. „Das war eine tolle Zeit. Wir haben so viel erlebt und gesehen. Davon zehren wir heute noch“, erinnert sich Gustel.

Beide waren bis ins hohe Alter eigentlich immer bei bester Gesundheit, bis seine Frau dann 2005 den ersten von mehreren weiteren Schlaganfällen erlitt. „Meine Frau war schon immer eine Kämpferin, die sich immer wieder erstaunlich gut von den gesundheitlichen Schicksalsschlägen erholt hat“, sagt der alte Herr. Als sich das Paar dann gemeinsam aber auch noch mit verschiedenen Krebsdiagnosen befassen mussten, schwanden langsam die Kräfte und hinterließen deutliche und dauernde Spuren bei seiner heiß geliebten Gustel.

"Wir gestalten unser Leben so gut wie es nur irgend möglich ist und sind dankbar und glücklich, dass unsere Kinder, die nur einen Steinwurf oder wenige Autominuten entfernt leben, uns täglich besuchen und unterstützen", freut sich Gustel. „Wer hat denn heute noch so ein Glück?"

Glück war auch, dass sie vor einigen Jahren, kurz nach den ersten gesundheitlichen Rückschlägen, eine perfekte Wohnung mit einem perfekten Vermieter und ganz in der Nähe ihrer Kinder fanden. Tochter Christine hatte von der Möglichkeit erfahren und sofort Nägel mit Köpfen gemacht. Auch wenn die Mutter jetzt nicht mehr so oft in den großzügigen Garten kann, freut sie sich doch immer über die Tiere, die sich auf der anderen Seite der großen Fenster dort tummeln.

Seitdem dann auch noch Eheleute, die sie schon seit fast 50 Jahren gut kennen, in die Wohnung direkt über ihnen einzogen, hat Hans-Gerd mit seinem alten Freund Gilbert schon einige Fußballspiele im seinem Fernsehzimmer verfolgt und dabei das eine oder andere Bierchen getrunken.

Überraschungsbesuch von Bürgermeister Dirk Lukrafka

Heute, am Tag ihrer Diamanthochzeit, freuten sich beide sehr über einen Überraschungsgast. Bürgermeister Dirk Lukrafka schaute mit Blumen, einer Urkunde und einem Präsentkorb für einen kurzen aber herzlichen Besuch im Garten der Jubilare vorbei. Auch wenn die Pandemie einen persönlichen Kontakt beim gemütlichen Kaffeetrinken nicht zuließ, beglückwünschte Bürgermeister Lukrafka Gustel und Hans-Gerd Litges von der Terrasse, durch die geschlossenen Glasscheiben und überbrachte Grüße der Stadt Velbert.

„Es ist sehr schade, dass ein so großartiges Jubiläum nicht gebührend, gemeinsam mit der Familie und den Freunden gefeiert werden kann“, sagt Bürgermeister Lukrafka. „Ich bin aber stolz auf diese patenten Velberter Eheleute, die auch ohne einen direkten persönlichen Kontakt so eine Zuversicht und Lebensfreude ausstrahlen und wünsche beiden noch viele weitere erfüllte gemeinsame Jahre.“