Alfons Demand, langjähriger Pfarrer der Katholischen Kirchengemeinde Heiligenhaus, ist am Montag im Alter von 69 Jahren verstorben.

Er pflegte nicht nur mit seinen protestantischen Amtsbrüdern- und schwestern ein partnerschaftliches Verhältnis, sondern er stand auch mit den Muslimen im Austausch. Von 2003 bis 2018 hat Alfons Demand in Heiligenhaus gewirkt. In seiner Amtszeit begleitete er den Zusammenschluss der beiden Pfarrgemeinden St. Suitbertus und St. Ludgerus.

Von christlicher Nächstenliebe beeindruckt

Geboren und aufgewachsen in Werden, hatte er bereits als Kind den Wunsch, Priester zu werden, erlernte aber den Beruf des Schauwerbegestalters. Bei einem Besuch in einem von Ordensschwestern geführten Krankenhaus in Nepal war er von der dortigen christlichen Nächstenliebe so beeindruckt, dass er sein Abitur nachholte und Theologie studierte. Seine geistliche Karriere begann er als Kaplan in Velbert, war danach unter anderem Pfarrer in Ratingen und bei der Bundeswehr und als Notfallseelsorger tätig, wo er den Betroffenen des Flughafenbrandes in Düsseldorf 1996 beistand. In Heiligenhaus erreichte der Pastor seine Schäfchen, neben seiner warmherzigen und offenen Art, oft durch seine Kunst. Im „Dom“ laden seine 14 Bilder des Kreuzweges zur Meditation ein.

Letzte Ruhe auf katholischem

Friedhof in Heiligenhaus

Dr. Jan Heinisch, dessen Amtszeit als Bürgermeister von Heiligenhaus fast deckungsgleich mit der von Demand war, denkt mit großer Dankbarkeit an den einfühlsamen und kreativen Gottesmann zurück. Im Foyer des Feuerwehrverbandes NRW hängt eines seiner Bilder, mit dem das aufstrahlende Licht aus der Höhe symbolisiert wird, dass allen leuchtet, die in Finsternis und im Schatten des Todes sitzen.

Nach seinem Abschied in Heiligenhaus zog Alfons Demand nach Homberg. Der Verkündigung blieb er treu, in dem er als Ruhestands-Pfarrer wirkte. Seine letzte Ruhe findet er auf seinen Wunsch hin auf dem katholischen Friedhof in Heiligenhaus.