In diesem Jahr findet eine besondere Sternsinger-Aktion in Heiligenhaus unter dem Motto „Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit.“ statt.

Teilweise werden Sternsingergruppen in Heiligenhaus unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Regeln durch die Straßen ziehen, in eingeschränktem Umfang und in festen Gruppen. Der Fokus liegt weiterhin auf dem Verteilen der rund 15.000 Segenstüten, die mit je einer Spendentüte, einem Segensaufkleber, mit zwei gedruckten Flyern und einem Überweisungsträger von vielen Helfern bis Weihnachten gepackt wurden und nun von Haus zu Haus verteilt werden - beim Packen und Bemalen der Segenstüten waren ein Teil der örtlichen Kindergärten und Schulen behilflich.

Empfang beim Bürgermeister



Am Dreikönigstag am Donnerstag, 6. Januar, findet um 10.30 Uhr der Bürgermeisterempfang draußen vor dem Rathaus am Bürgerbüro statt - mit Abstand und begrenzter Teilnehmerzahl. Die Sternsingeraktion wurde im Hinblick auf die großen organisatorischen Herausforderungen dieses Mal bis Samstag, 29. Januar verlängert. Der Rückkehrgottesdienst findet am Samstag, 29. Januar, um 15 Uhr in der St. Ludgerus Kirche unter den dann gültigen Corona-Regeln statt.

Spenden für Kinderprojekte

Die Spendenempfänger der Sternsingeraktion in Heilgenhaus sind wie in den Vorjahren die Kinderprojekte von Bischof Bernardo in Brasilien. Die Kinderprojekte von Pater James in Indien laufen aus. Dafür gehen dieses Jahr erstmals 50 Prozent der Spenden an das jährlich vom Kindermissionswerk im Fokus stehende Projekt.

Weitere Infos finden sich auf der Homepage der Katholischen Kirchengemeinde St. Suitbertus.