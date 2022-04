Eine flächendeckende Sanierung des öffentlichen Kanalnetzes steht im Wohngebiet "Malerviertel" rund um das Immanuel-Kant-Gymnasium (IKG) in Heiligenhaus an, wo der Bereich Sondervermögen Abwasser der Stadt Heiligenhaus diese Arbeiten abschnittsweise in der Zeit von Dienstag, 19. April, bis voraussichtlich Freitag, 6. Mai, durchführt.

Betroffen sind die folgenden Straßen: Dürer-, Holbein-, Menzel-, Rembrandt- und Spitzwegstraße sowie Mittel-, Karl-, Laubecker- und Lenbachstraße. Auf einer Länge von 2,4 Kilometern werden die Kanäle mittels einer Innenauskleidung und ohne Aufgrabung der Straßenoberflächen in einen ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand versetzt. Die betroffenen Anwohner werden zeitnah durch das ausführende Unternehmen, die Firma Aarsleff Rohrsanierung, informiert. An den jeweiligen Stellen ist mit Verkehrsbeeinträchtigungen von kürzerer Dauer - ein bis zwei Tagen - zu rechnen. Die Zugänglichkeit zu den Grundstücken wird bis auf kurze Unterbrechungen jederzeit möglich sein.