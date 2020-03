Top der Woche!

Die Maßnahmen und Arbeiten rund um die entstehende Spiel- und Freizeitfläche am Wasserspeicher in Heiligenhaus schreiten gut voran. Top!

"Wir liegen im Zeitplan und so können die alten und neuen Geräte und Gerüste voraussichtlich zu Beginn der Spielplatz-Saison von den Kindern erobert werden", sagt Bürgermeister Michael Beck. Da der Bolz- und Spielplatz an der Humboldtstraße der Erweiterung eines Unternehmens weichen musste, wird mit dem Areal am Wasserspeicher ein entsprechender Ersatz im Stadtteil Hetterscheidt geschaffen.