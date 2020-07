Detlef Parr, Mitglied des Heiligenhauser Ortsverbandes der FDP, wurde das Bundesverdienstkreuz verliehen. Landrat Thomas Hendele würdigte den lebenslangen ehrenamtlichen Einsatz für das Gemeinwohl des ehemaligen Bundestagsabgeordneten.

Detlef Parr kam als Realschullehrer für Englisch und Sport aus Düsseldorf an die UNESCO-Realschule Heiligenhaus. Dort vertrat er gleich die Interessen seiner Kollegen im Lehrerrat und begleitete als Mentor zahlreiche Referendare in ihr Berufsleben. Der Vereinssport lag ihm besonders am Herzen. Er gründete den Arbeitskreis „Vereine und Schulsport“ in Heiligenhaus, um die Zusammenarbeit der Sportlehrer der Heiligenhauser Schulen mit den Vereins-Übungsleitern und Trainern zu fördern.

Unterstützung der Vereine

Seinen Kontakten zum Bundesinstitut für Sportwissenschaft ist es zu verdanken, dass das Sportfeld an der Talburgstraße schon früh eine Kunststoffbahn für die Leichtathletik erhielt und sich Jung und Alt an den Wasserrutschen im Hallen-und Freibad erfreuen durften. Er unterstützte viele Jahre auch die Jugendabteilung der SSVg Heiligenhaus, weil er als Sportlehrer die Nachwuchsschulung natürlich für sehr wichtig hielt.

Engagiert für die Lebenshilfe

Kreisvereinigung Mettmann

Seine Begegnungen mit Menschen mit geistiger und Mehrfachbehinderung machten ihn auf die Lebenshilfe Kreisvereinigung Mettmann aufmerksam. Dort ist er Mitglied des Stiftungskuratoriums und kümmert sich unter anderem um die Belange des Wohnheims an der Abtsküche und deren Bewohner. Auch hier förderte er den Sport als Vize-Präsident von Special Olympics Deutschland und verhalf diesem Verband zu einer Mitgliedschaft im Deutschen Olympischen Sportbund.