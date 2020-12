Dr. Jan Heinisch neuer Vorsitzender des Stadtmarketing-Fördervereins

„Wir wollen gemeinsam die Erfolgsgeschichte des Stadtmarketings für Heiligenhaus fortsetzen. Die Stadt braucht Menschen, die sich in allen Bereichen ehrenamtlich einbringen“, lautete das Fazit der in Kleinstform abgehaltenen Mitgliederversammlung des Stadtmarketing-Fördervereins.

Diese war dringend erforderlich geworden wegen des plötzlichen Todes des Gründungsmitgliedes und langjährigen Vorsitzenden des Stadtmarketing-Fördervereins Rolf Watty. Umso mehr freuen sich alle aktiven ehrenamtlichen Stadtmarketing-Akteure, dass de ehemaligen Bürgermeister und jetzige Staatssekretär Dr. Jan Heinisch als Erster Vorsitzender des Stadtmarketing-Fördervereins einstimmig gewählt werden konnte.

Als ein weiteres Beiratsmitglied wurde in der Mitgliederversammlung die Sprecherin des im Frühjahr neu gegründeten Arbeitskreises Natur und Umwelt, Siglinde Ottenjann, gewählt.

„Das Stadtmarketing bereichert seit seiner Gründung unser Heiligenhaus. Viele Kulturveranstaltungen, der Zusammenschluss von Einzelhändlern, Gastronomen oder Handwerkern sind nicht wegzudenken“, freut sich Heinisch auf seine neue Aufgabe. „Dabei muss der Förderverein vor allem die Finanzmittel für die vielen Aktiven organisieren, aber das sollte uns weiterhin mit Bravour gelingen.“

Mit den zurzeit fünf Arbeitskreisen Kultur und Gesellschaft, Handel, Handwerk, Gastronomie sowie Natur und Umwelt umfasst das Stadtmarketing Heiligenhaus nahezu alle Bereiche des städtischen Lebens. Hier sprechen und planen ehrenamtlich aktive Bürger, Unternehmer und die Stadtverwaltung miteinander. Hier arbeiten Menschen für die Entwicklung und Zukunft ihrer Stadt, hier ist ein Forum für Ideen und Tradition, für gesellschaftspolitische und infrastrukturelle Themen im weitesten Sinne, für Lebensqualität in Arbeitswelt und Freizeit. Die Arbeitsweise in den Arbeitskreisen ist projektorientiert und untereinander abgestimmt, es hat sich ein „Netzwerk Heiligenhaus“ gebildet, welches ermöglicht, auch große Projekte gemeinsam umzusetzen. Im Stadtmarketing Heiligenhaus arbeiten seit rund 25 Jahren ehrenamtlich Bürger für Bürger.