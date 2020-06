Die Grünen im Rat der Stadt Heiligenhaus wenden sich gegen die geplante Kapazitätserweiterung des Düsseldorfer Flughafens von derzeit 45 auf 60 Flugbewegungen in der Stunde. Die von ihnen unterstützte Unterschriftenaktion der Initiative „Bürger gegen Fluglärm e.V.“ stoße auf großes Interesse.

Auf ihrer Homepage (www.gruene-heiligenhaus.de) stehen Einwendungsformulare zum Herunterladen zur Verfügung. Diese können direkt an die Bezirksregierung geschickt werden (Eingang bis 26. Juni) oder noch bis zum 20. Juni montags in der Zeit von 18 bis 19 Uhr bei den Heiligenhauser Grünen in der Geschäftsstelle an der Hauptstraße 177 (Aldi-Passage) abgegeben werden. Auch auf dem Postweg erreichen die Unterlagen ihr Ziel: Bündnis 90/ die Grünen, c/o Heike Klatte, Scharpenhausweg 1, 42579 Heiligenhaus.

Die Grünen haben einen Antrag für die nächste Ratssitzung am 24. Juni formuliert. Hierin fordern sie die Verwaltung auf, in Zusammenarbeit mit anderen betroffenen Kommunen im Umland des Düsseldorfer Flughafens alle politischen und rechtlichen Maßnahmen zur Verhinderung der Kapazitätserweiterung zu ergreifen.