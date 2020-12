Die Adolf-Clarenbach-Schule in Isenbügel soll ab dem Schuljahr 2021/2022 generell zweizügig werden. Die Schulgemeinde setzt sich seit längerem für dieses Ziel ein, vor der Ratssitzung am Mittwoch wollen sie vor dem Rathaus mit Nachdruck noch einmal darauf hinweisen.

Sabrina Wiesemöller, die Pflegschaftsvorsitzende der evangelischen Bekenntnisschule, erhält dabei Unterstützung durch Franziska Sommer, der Vorsitzenden des Elternrates der Kindertagesstätte Isenbügel, und durch Janine Funke, der Vorsitzenden des Bürgervereins Isenbügel. Für das kommende Schuljahr sind 275 Schulanfänger zu erwarten: „Bei einer kommunalen Klassenrichtzahl von 23 würde es bedeuten, dass es demnach zwölf Eingangsklassen geben müsste“, so Sabrina Wiesemöller, die auf das Recht der freien Schulwahl hinweist, die in Heiligenhaus ausgehebelt werden soll: „Der Gedanke liegt nahe, dass mit der Einzügigkeit der Adolf-Clarenbach-Schule die Eltern gesteuert werden sollen, ihr Kind an einer Schule anzumelden, die sie nicht für geeignet halten.“ Die Schulpflegschaftsvorsitzende weist auf die gelebte Integration hin: „Wir wünschen uns die Diversität an der Clarenbach-Grundschule und tragen und gestalten sie aktiv mit. Das wäre eine echte Chance und Bereicherung für alle Kinder, wenn es gut gemacht ist, das könnten wir hier sicher leisten.“ Unterstützung erhält die Schule durch die CDU, die keine sachlichen Gründe sieht, von der generellen Zweizügigkeit für Heiligenhauser Grundschulen abzuweichen.

„Das wird kleine Klassengrößen an allen Schulen zur Folge haben und positiv auf Unterrichtsqualität und Chancengleichheit wirken“, argumentiert Fraktionsvorsitzender Ralf Herre. Jetzt hofft die Schulgemeinde, dass sich auf der Ratssitzung eine Mehrheit dem CDU-Antrag auf generelle Zweizügigkeit der ältesten Schule in Heiligenhaus anschließt.