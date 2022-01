Ab Montag kehrt die Kreissparkasse Düsseldorf wieder zum gewohnten Betrieb ihrer elf Filialstandorte in Düsseldorf, Erkrath, Heiligenhaus, Mettmann und Wülfrath zurück.



Insgesamt vier Wochen waren fünf kleinere Filialen vorübergehend geschlossen. Sicherheit und Gesundheit haben nach wie vor oberste Priorität – daher behält sich die Kreissparkasse vor, spontan auf die Entwicklung von Omikron zu reagieren. Um in allen Standorten personell wieder den gewohnten Service zu bieten, werden in den nächsten Wochen dort Mitarbeitende aus internen Bereichen eingesetzt. Es kann jedoch aufgrund der aktuellen Situation nicht ausgeschlossen werden, einzelne Standorte vorübergehend zu schließen.

Für den Besuch aller Standorte gilt die 3G-Regel. Bei einem Besuch der SB-Zonen und Servicebereiche genügt das Tragen einer medizinischen oder FFP2-Maske. Die Mitarbeitenden sind bestrebt, allen Kundinnen und Kunden schnell und kompetent zu helfen, bitten aber um Verständnis, wenn es zu Wartezeiten kommt. Die Kreissparkasse appelliert zu prüfen, ob ein Besuch nicht durch einen Anruf in dem Kunden-Service-Center ersetzt werden kann: Dieses ist montags bis freitags von 8 Uhr bis 19 Uhr erreichbar unter Tel. 0211/873-0.