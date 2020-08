Die Infektionszahlen in Heiligenhaus sind gestiegen. Zwischenzeitlich waren 28 Bürger bekannt, die sich mit dem Corona-Virus angesteckt haben.

"Das verdeutlicht uns, dass die Pandemie noch lange nicht vorbei ist", so Michael Beck, Bürgermeister der Stadt. "Ich bitte daher alle Heiligenhauser, sich weiterhin diszipliniert und konsequent an die Schutzmaßnahmen zu halten."

Grund sind die

Reise-Rückkehrer

Der enorme Anstieg sei überwiegend durch Reise-Rückkehrer zu erklären. "So gab es Heiligenhauser, die nach ihrem Test wie vorgegeben 36 Stunden in Quarantäne verbrachten. Da kein Ergebnis übermittelt wurde, haben sie danach wieder am normalen Alltag teilgenommen", weiß Beck. "Dann der Schock: Mit Verspätung erfuhren sie, dass das Ergebnis positiv war."

Alle Betroffenen sind in Quarantäne; auch die Kontaktpersonen wurden ermittelt, informiert und zu Tests geschickt. Bis ihre Ergebnisse vorliegen, bleiben sie ebenfalls Zuhause.

Disziplin und Vorsicht

"Das vorgeschriebene behördliche Handeln von uns als Stadt und vom Gesundheitsamt nützt aber nichts, wenn sich nicht alle weiterhin an Abstands-Regeln, das Tragen von Masken und weitere Maßnahmen halten", betont Beck.