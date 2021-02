In einer Schule und einer Kindertagesstätte in Heiligenhaus wurde die britische Mutation des Coronavirus nachgewiesen.

Dort erwarten Kinder, Lehrer und Erzieher ab Montag Reihentestungen. Das teilte der Kreis Mettmann am Sonntag mit. Welche Einrichtungen betroffen sind, wurde nicht mitgeteilt.

Auch in einer Altenpflegeeinrichtung in Langenfeld wurde die Mutation mit dem Namen B1.1.7 entdeckt. Dort haben bereits am Wochenende Reihentestungen stattgefunden. Zudem herrscht ein Besuchsverbot.

