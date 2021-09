Eine gute Mundmotorik ist sehr wichtig für die Aussprache und Sprache von Kindern, aber auch für Erwachsene.

In dem Kursangebot werden hierzu Informationen gegeben, spielerische Übungen gezeigt und Fragen beantwortet. Dieser kostenfreie Kurs findet am Freitag, 2. Oktober, von 14.30 bis 16 Uhr im Multifunktionsraum des Evangelischen Familienzentrums "Unter'm Himmelszelt", Hunsrückstraße 27 in Heiligenhaus, statt. Eine Teilnahme erfordert einen Nachweis nach der 3G-Regelung. Eine Anmeldung bis Montag, 27. September, unter unter Tel. 02051/9654-60 oder per E-Mail an erwachsenenbildung.niederberg@ekir.de ist erforderlich.