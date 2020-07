"Sport im Park" heißt ein kostenloses Angebot der SSVg Heiligenhaus und des Turnvereins Heiligenhaus (TVH), das mit dem Beginn der Sommerferien gestartet ist und bis zum Ende der Ferien am 7. August fortgesetzt wird. Wie bereits im vergangenen Jahr bieten qualifizierte Übungsleiter der beiden Vereine die Möglichkeit, im Freien Sport zu treiben und sich fit zu halten.

"Wir sind froh, dass wir das umfangreiche Programm wieder auf die Beine stellen konnten. Die Angebote sind bereits gut angelaufen", so Anja Winterscheidt von der SSVg. Konnten Interessierte in 2019 noch spontan und ohne Voranmeldung den Hefelmannpark aufsuchen, um sich der schweißtreibenden Angelegenheit zu stellen, ist wegen der Corona-Einschränkungen in diesem Jahr eine Voranmeldung zwingend erforderlich. "Teilweise waren letzten Sommer bis zum 90 Leute beteiligt. Nun mussten wir die Anzahl auf 30 Personen beschränken", so die Trainerin. Registrieren könne sich Jung und Alt über https://ssvg0912.sportmeo.com. Dort sind zudem die relevanten Informationen rund um die Corona-Schutzmaßnahmen nachzulesen.

Fitnessmix, Yoga-Fitness

und Lauftreff

Angeboten werden sowohl ein Fitnessmix als auch Yoga-Fitness und ein Lauftreff (Termine siehe Info-Box). Der Fitnessmix bietet abwechselnd Kräftigungs- und Dehn-Übungen. Ziel ist es, die allgemeine Fitness und die Beweglichkeit mit den ganzheitlichen Übungen zu steigern. Beim Yoga-Fitness soll mit Übungen aus Yoga und Pilates die Muskulatur gestärkt werden sowie ein körperlicher und geistigen Einklang geschaffen werden. "Hier werden Körper, Konzentration und Atmung trainiert", sagt Winterscheidt.

Getränke und Handtuch mitbringen

Das Training findet bei jedem Wetter statt. Mitzubringen sind neben der zuvor ausgefüllten Corona-Datenschutzverordnung auch Getränke sowie gegebenenfalls ein Handtuch oder eine Gymnastikmatte. "Und selbstverständlich erwarten wir alle motivierten Teilnehmer in bequemer Sportkleidung!"

Sport im Park:

Fitnessmix: montags von 19 bis 20 Uhr, dienstags von 19 bis 20 Uhr, mittwochs von 20 bis 21 Uhr, donnerstags von 19 bis 20 Uhr und freitags von 10 bis 11 Uhr.

montags von 19 bis 20 Uhr, dienstags von 19 bis 20 Uhr, mittwochs von 20 bis 21 Uhr, donnerstags von 19 bis 20 Uhr und freitags von 10 bis 11 Uhr. Yoga-Fitness: dienstags von 10 bis 11 Uhr, mittwochs von 19 bis 20 Uhr.

dienstags von 10 bis 11 Uhr, mittwochs von 19 bis 20 Uhr. Lauftreff: montags von 19 bis 20 Uhr.

montags von 19 bis 20 Uhr. Treffpunkt ist jeweils am Hefelmann-Park in Heiligenhaus.

Die Teilnahme ist kostenlos, eine vorherige Anmeldung/ Registrierung über https://ssvg0912.sportmeo.com ist erforderlich.

Bitte beachten: Es gibt kein WC, keine Dusch- und Umkleidemöglichkeiten.

