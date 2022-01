Platz für Neues! Vom 24. Januar bis zum 28. Januar heißt es nun: alles zum halben Preis. Aufgrund der hohen Spendenbereitschaft, warten schöne und sehr gut erhaltene Waren darauf entdeckt zu werden.



Auf das gesamte Warensortiment gibt es einen Preisnachlass von 50 Prozent.

Standorte sind „Der Laden“, Hauptstraße 161, und „FRATZ“, Birther Straße 4.

Weiterhin und auch in Hinblick auf das kommende Frühjahr, werden vom SKFM gut erhaltene und gewaschene Kleiderspenden für Damen, Herren und Kinderentgegengenommen. Entgegen genommen werden die Spenden in beiden Second-Handläden und in der Wäscherei des SKFM, Heidestraße 200. Darüber hinaus bittet der SKFM außerhalb der Öffnungszeiten keine Spenden vor die Türen zu stellen und aus Gründen der Nachhaltigkeit eine eigene Einkaufstasche mitzubringen.