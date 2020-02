Beste Stimmung herrschte beim Nelkensamstagszug in Heiligenhaus. Die Heljens-Jecken konnten sich erneut über eine rege Teilnahme freuen!

Insgesamt 28 Gruppen defilierten von der Bayernstraße bis zum Kirchplatz. 12.000 Zuschauer jubelten ihnen zu. Die meisten waren aufwendig und fantasievoll verkleidet. "Die Zaubermäuse huschten ganz in Pink herum und die Heljens-Fortunen warfen sich in ein Fan-Outfit", beobachtete Ulrich Bangert.

Der Fotograf des Stadtanzeigers Niederberg hielt das bunte Treiben in vielen schönen Bildern fest. Diese Fotos von den teilnehmenden Wagen und Fußgruppen sind ab sofort und bis Mittwoch, 11. März, in der Kundenhalle der Kreissparkasse an der Hauptstraße 160 in Heiligenhaus zu sehen.

Leser und Kunden dürfen abstimmen

Denn zum wiederholten Mal rufen die Mitarbeiter der Kreissparkasse und die Heljens-Jecken gemeinsam mit dem Team des lokalen Anzeigenblattes für Heiligenhaus und Velbert zur närrischen Abstimmung auf. Interessierte können vor Ort in dem Bankgebäude oder online ihren Favoriten wählen. Also: "Wer hat 2020 auf dem Zug in Heiligenhaus die beste Stimmung verbreitet?"





Gewinner werden mit Süßigkeiten belohnt

Die drei Gruppen mit den meisten Stimmen, werden von der Kreissparkasse wieder mit Süßigkeiten im Wert von 130, 70 und 50 Euro belohnt, so dass auch beim Zug 2021 wieder ordentlich Kamelle ans jecke Volk verteilt werden kann. "Wir stellen außerdem wieder 2x2 Freikarten für ein Heimspiel von Fortuna Düsseldorf als Belohnung für die Teilnehmer der Abstimmung zur Verfügung", informiert Lutz Strenger, Mitarbeiter der Kreissparkasse.

Zettel zum Abstimmen liegen in der Kundenhalle bereit. Wer mitmachen möchte, kann darüber hinaus eine E-Mail an redaktion@stadtanzeiger-niederberg.de senden. Zu nennen sind neben dem Namen des Favoriten (siehe Bildunterzeilen) auch der eigene vollständige Name sowie Kontaktdaten. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.