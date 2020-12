Vorbei ist das alte Jahr und so ist es nicht schwer zu erraten, dass sich viele Menschen ein etwas angenehmeres neues Jahr 2021 wünschen und dieses auch mit jeder Menge Vorsätzen begleiten. Darunter fällt häufig das Ziel, mehr Sport zu treiben; nicht nur, um für seinen Körper etwas Gutes zu tun, sondern ebenso um sich auf andere Gedanken zu bringen und dem Alltag ein wenig zu entfliehen.



Der Badminton Club Heiligenhaus (BCH) wollte daher seinen Mitgliedern eine Option bieten, trotz des ausfallenden Trainings und der eingeschränkten Kontaktmöglichkeiten ein Stück weit über einen Federball verbunden zu sein. Gemeint ist die so genannte Cup-Challenge, bei der sich das Ziel gesetzt wird, einen Federball mithilfe eines Schlägers in eine entfernt stehende Tasse (Englisch: cup) zu spielen. Die Aktion kam gut an und immer mehr Mitglieder versuchten sich an dieser Aufgabe.

Tassen, Rührschüsseln und Eierbecher



Teilweise wurden sogar anstatt der üblichen Tasse andere Gegenstände wie Rührschüsseln und Eierbecher als Ziel verwendet. Anschließend wurden die Videos der erfolgreichen freudig geteilt.

Die alljährlich geplante Jahreshauptversammlung im Dezember fand erstmalig über eine Online-Plattform statt. Viele Vereine waren diesbezüglich bereits Vorreiter und auch dort kam eine vorzeitige Verschiebung der Sitzung aus verschiedenen Gründen nicht in Betracht.