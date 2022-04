Eine Familie mit gleich zwei schwerstbehinderten Kindern bittet um Unterstützung, damit sie gemeinsam in einem behindertengerechten Fahrzeug mobil ist.

Von Ulrich Bangert

Heiligenhaus. Mit ihren vier Jahren kann Jana nicht sprechen, nicht alleine sitzen, nicht laufen. Sie hat eine komplexe Hirnfehlbildung mit Pachygyrie, was zu geistiger und körperlicher Behinderung führt. Dazu leidet sie an Epilepsie, kann nicht alleine essen, trinken und ist inkontinent. Sie ist ständig auf ihren Rollstuhl angewiesen, benötigt rund um die Uhr Hilfe und Pflege. Jana besucht einen integrativen Kindergarten. Trotz ihrer schweren Behinderung ist sie ein fröhliches Mädchen: „Sie lacht uns an und dann wissen wir, es geht ihr gut“, so die Mutter Nova Sommo. Die zwölfjährige Lara versucht immer wieder die kleine Schwester zum Lachen zu bringen. Dabei ist Lara selbst schwerst mehrfach behindert, ebenfalls mit einer Hirnfehlbildung mit Polymikro- und Pachygyrie und sie leidet auch an Epilepsie.

Familienauto per Schwarmfinanzierung

Mit Hilfe ist sie in der Lage, sich innerhalb eines sehr engen Radius in der Wohnung zu bewegen und durch Laute zu verständigen. Dieses bisschen nutzt sie, um der kleinen Schwester zu helfen, trotz der eigenen Behinderung. Zusätzlich hat dazu Lara eine Augenbewegungsstörung. „Auch Lara benötigt einen Rollstuhl, wenn wir die Wohnung verlassen. Sie besucht eine Velberter Förderschule. Trotz allem ertragen Lara und Jana ihr Schicksal tapfer und sind ein Sonnenschein“, ist Mutter Nova Sommo stolz.

Sorgenkinder haben vier Geschwister

Die beiden Sorgenkinder haben noch vier Geschwister: Batul (16), Ella (6) und die Zwillinge Mustafa und Haydar (2). Obwohl Jana und Lara so aneinander hängen, können sie nie zusammen etwas unternehmen: Es ist unmöglich, beide Rollstühle in das vorhandene Fahrzeug zu kriegen. „Schon der Alltag bringt uns an die Grenzen. Die vielen Therapien, Arztbesuche, Einkaufen – immer ist unsere Familie getrennt. Ein Ausflug mit der gesamten Familie ist unmöglich, an Urlaub wagen wir gar nicht zu denken“, so Nova Sommo.

Mitglied im Verein Mobil mit Behinderung e. V.

Deshalb bittet sie um Unterstützung bei der Anschaffung eines behindertengerecht umgebauten Fahrzeug, um gemeinsam mobil sein zu können. „Diese Mobilität ist ein Garant, um ein relativ geregeltes Leben. Ideal wäre ein neunsitziger Transporter.“ Die Familie hat einen Antrag beim Amt für Soziales und Integration gestellt, aber noch keinen Bescheid erhalten. „Wir sind Mitglied im Verein Mobil mit Behinderung e. V. Der Verein hat uns ein kostenloses Spendenkonto eingerichtet.“

Spendenkonto

Mobil mit Behinderung e.V.; VR-Bank Südpfalz; BIC: GENODE61SUW; IBAN: DE27 5486 2500 0207 1385 80; Verwendungszweck LARA+JANA.