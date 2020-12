Menschen, die in Not sind, helfen - das ist für die Familie Klassen/Schemmann nicht nur in der Corona-Krise selbstverständlich. Damit auch diejenigen, die von der Pandemie besonders betroffen sind, ein schönes Weihnachtsfest verbringen können, haben sich die Heiligenhauser etwas Besonderes einfallen lassen.

Elvira Klassen und ihr Mann Dr. Frank Schemmann arbeiten beide im Helios Klinikum in Velbert und haben dort in den letzten Monaten viel Leid gesehen. Jetzt befinden sie sich im vierwöchigen "Zwangsurlaub" und wollen die Zeit sinnvoll nutzen.

"Ich bin für das Gesundheitsamt Essen ab und zu als Dolmetscherin tätig", erzählt Elvira Klassen, die neben Englisch und Französisch auch Spanisch und Russisch spricht. "Vor einiger Zeit wurde ich um Übersetzung bei einer Familie gebeten, die von Corona betroffen war. Da kam schnell die Idee auf, ihnen irgendwie helfen zu wollen. In einer Quarantäne gibt es ja viele Dinge, die man selbst nicht mehr erledigen kann. Wenn dann kein soziales Netz da ist, das einen auffängt, kommt man ganz schnell an die Grenze des Möglichen." Daher entschloss sich die ganze Familie kurzerhand die Corona-Erkrankten mit selbstgekochtem Essen zu versorgen.

"Wir haben gekocht und die Kinder haben gebacken. Das hat allen ganz viel Spaß gemacht und kam bei den Menschen super an. Viele waren wirklich überwältigt und sehr dankbar für die Unterstützung." Im Hinblick auf die kommenden Weihnachtstage hatten die Klassen-Kinder schließlich die Idee, Menschen, die an Corona erkrankt sind oder aus anderen Gründen kein Essen für Heiligabend haben, mit einem leckeren Weihnachtsmenü zu bekochen. Kurzerhand sei man an das Gesundheitsamt herangetreten, um zu erfahren, wer die Hilfe denn zurzeit am meisten gebrauchen könne.

"Leider ist Helfen mit den ganzen Datenschutzbestimmungen zurzeit gar nicht so einfach", so die 44-Jährige. "Das Gesundheitsamt darf keine Daten herausgeben, was verständlich, für unsere Sache aber gerade ganz blöd ist." Daher wandte sie sich mit ihrem Anliegen an den Stadtanzeiger.

"Außer unserer Familie haben wir noch weitere Helfer gewinnen können, die gerne für andere kochen wollen und ihnen so das Weihnachtsfest etwas verschönern wollen. Insgesamt haben wir daher Kapazitäten, um in etwa 20 Personen zu bekochen. Das Essen werden wir an Heiligabend zu den Menschen nach Hause bringen und es vor der Tür abliefern, so dass eine kontaktlose Übergabe garantiert ist." Melden können sich übrigens nicht nur Menschen, die gerne selbst beliefert werden möchten, sondern natürlich auch Angehörige, die ihre Lieben nicht selbst versorgen können. Melden können die sich direkt bei Elvira Klassen. Die plant nach dem Koch-Marathon übrigens ein eher ruhiges Weihnachtsfest im kleinen Kreis.

"Nach der Auslieferung werden wir ganz gemütlich zu Hause bleiben, essen, singen und spielen." So wie es an Heiligabend eben sein soll.

Melden können sich Familien oder Einzelpersonen aus Heiligenhaus und Velbert bis zum 21. Dezember. Erreichbar ist Elvira Klassen telefonisch unter 0172/4239077.