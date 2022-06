Die Realschule von Bad Münstereifel freut sich über ausrangierte, interaktive Boards, die sie aus Heiligenhaus bekommen hat. Die Heiligenhauser Schulen waren im Rahmen des Digitalpakts bis Ende April mit neuen digitalen Tafeln ausgestattet worden. Drei noch gut erhaltene und funktionstüchtige Boards aus der Gesamtschule wurden auf Anregung des Ersten Beigeordneten und Kämmerers Kerkmann kurzerhand an die durch die katastrophale Flut im vergangenen Jahr geschädigte Stadt Bad Münstereifel gespendet.

Der ohnehin sehr engagierte ehemalige Kollege Jörg Brunnöhler übernahm den Transport der Tafeln am 9. Juni ehrenamtlich. Begleitet wurde er von Schulamts-Mitarbeiterin Astrid Grone.

Mit großer Freude nahm die Leiterin der Schule, Andrea Cosmann, gemeinsam mit einigen Schülern die interaktiven Whiteboards in Empfang, wobei die Jugendlichen tatkräftig beim Entladen des Wagens halfen und die Tafeln mit Unterstützung des Hausmeisters Wolfgang Hoffmann in das Gebäude transportierten.

Cosmann überreichte eine Skulptur - rotes Herz auf grauem Stein -, die im Rahmen des Projektes “BAMherzigkeit verbindet“ von den Künstlerinnen Ela Rubenbach und Juliane Bungart erstellt wurde.

Dieser Stein hat eine besondere Bedeutung, denn er wurde in der Flutnacht im Juli 2021 von seinem ursprünglichen Platz vom Wasser weggespült und ist ein kleiner Zeuge dieses fürchterlichen Ereignisses, dessen Spuren noch immer präsent sind.